Catania, Baldini: “Match contro la Vibonese è per noi una finale di Champions”

Il mister etneo ha presentato il match contro la Vibonese

Il tecnico del Catania, Francesco Baldini ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro la Vibonese. "Ho tutti a disposizione, a parte Luca Moro, per il match contro la Vibonese ma giocherà Sipos in attacco. Siamo tutti concentrati e viviamo questo momento in maniera distaccata non dando retta all'extra campo. Fisicamente e mentalmente stiamo bene e bisogna vincere domani e poi pensare al Campobasso. La Vibonese ha vinto il recupero col Taranto ma noi siamo certi che non sarà una partita facile. Per noi è una finale di Champions League ma anche per i nostri avversari sarà una sfida da vincere."

I CONVOCATI - Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l'allenatore Francesco Baldini ha convocato 24 calciatori per la sfida alla Vibonese, in programma domani alle 14.30 allo stadio "Luigi Razza" e valevole per la trentunesima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22. Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera, in Calabria. Lunedì, alle 11.00, primo allenamento in vista di Catania-Campobasso, in calendario mercoledì 16 marzo alle 21.00.