Catania, Baldini: “Merito della vittoria è tutto dei calciatori. Izco un leone”. Sarao: “Siamo una squadra forte”

Il tecnico del Catania Francesco Baldini commenta il successo contro l’Avellino di questo pomeriggio al Massimino: “Mio esordio è stato positivo ma ringrazio i ragazzi per questo regalo che mi hanno fatto. Il merito è loro perchè hanno dato tutto e io in due giorni non potevo fare miracoli. Ho trovato un gruppo sano e me ne sono accorto in questi pochi giorni. Ottimo primo tempo oggi con l’Avellino ma il Catania ha un organico con calciatori di grande qualità. Adesso recuperiamo le forze e ripartiamo con la consapevolezza di come abbiamo giocato oggi. Grande prova di sacrificio anche di Sarao ma lui deve fare gol e lo aiuteremo. Siamo calati fisicamente e alla fine qualcosa abbiamo concesso all’Avellino ma i ragazzi hanno lottato fino al 90′. Izco è stato encomiabile ed è un leader anche dentro lo spogliatoio, un leone”.

LE PAROLE DI SARAO