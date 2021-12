Catania, Baldini: “Mi aspetto grande partita. Ceccarelli non ci sarà”

Si chiude l'avventura a Catania di Ceccarelli

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha presentato il derby col Palermo in sala stampa. "Conosco bene i calciatori e i concetti tattici del Palermo ma vedremo come si schiererà domani. Noi ci siamo allenati bene anche se sappiamo che il derby azzera tutto. Dobbiamo fare una partita tosta e dare tutto. Siamo al completo e solo Bianco, Frisenna e Ceccarelli non saranno convocati. Sala sta bene ma non è al 100%. Ceccarelli? Un giocatore da solo non fa vincere una partita e mi interessa l’avversario. Ha fatto delle scelte che sono state comunicate a me e alla società, ne prendo atto ma io penso al gruppo. Il fattore ambientale conta parecchio e la spinta dei tifosi sarà importante. Ma domani più che la prestazione conte il risultato. Formazione? Tengo in considerazione tutto partendo da chi ho visto meglio in settimana. Sipos? E' grezzo a livello tecnico e deve migliorare". Baldini poi parla degli stipendi pagati: "Si è stato fatto il pagamento di ottobre ma i ragazzi non daranno più perchè hanno preso i soldi. Un passo importante e apprezzabile della società".