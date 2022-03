Catania, Baldini: “Mi prendo ogni responsabilità e nessun alibi”

Il tecnico si è assunto ogni responsabilità di quello che è successo oggi allo Zaccaria

Il tecnico del Catania, Francesco Baldini ha commentato il match perso malamente a Foggia: "Non abbiamo attaccato la spina oggi e abbiamo subito il primo gol sbagliando in uscita. Il primo tempo non abbiamo giocato e siamo stati disordinati in tutto. Mi prendo le mie responsabilità ma non dobbiamo accampare alibi e non dobbiamo mollare visto che non siamo ancora salvi. Mercoledì contro l'Avellino voglio vedere una reazione. Sono arrabbiato per il primo tempo non giocato. Non ci è concesso di staccare la spina".