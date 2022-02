Catania, Baldini: “Moro dopo firma col Sassuolo non era al 100%”

Il tecnico del Catania ha spiegato la sostituzione del bomber etneo prima del 90' e la sua opaca prestazione di oggi ad Andria

Il tecnico del Catania, Francesco Baldini ha commentato il pareggio deludente di Andria per 1-1: "Sapevo che era una gara complicata e aver preso un gol a freddo ha fatto saltare i nostri piani. Ho cambiato Provenzano e messo Russotto per scelta tattica dopo aver visto l'Andria come era disposta in campo. Il cambio di allenatore ha dato qualcosa in più ai nostri avversari a livello mentale che hanno dimostrato di non meritare la difficile posizione in classifica. Il punto preso è importante per la partita di domenica contro la Turris che ci permette di giocare con più convinzione. Moro non si è allenato bene visto che lunedì scorso è andato a firmare col Sassuolo e non ha potuto dare il 100% oggi".