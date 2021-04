Catania, Baldini: “Nessuno è appagato e a Catanzaro gara combattuta”

Match che vale molto quello del Ceravolo

Il tecnico del Catania, Francesco Baldini ha presentato il match di domani contro il Catanzaro che vale molto per il quarto posto: "Il Catanzaro è davanti a noi in classifica e nonostante i problemi che hanno avuto per il Covid sono una buona squadra e mi aspetto una gara combattuta. Temo il collettivo domani e non il singolo ma noi andremo al 'Ceravolo' per fare la nostra gara. Non guardo la classifica nonostante tutti sappiamo quanto sia importante la partita di Catanzaro. Non cambieremo atteggiamento e non cambieremo il nostro modulo. I ragazzi hanno lavorato bene questa settimana e mi aspetto una buona gara. Non siamo appagati dopo le quattro vittorie e abbiamo voglia di continuare a fare risultato che arrivi però attraverso la prestazione. Formazione? Ci penserò stanotte visto che tutti sono rientrati e c'è una grande scelta. L'assenza di Sarao è importante ma ho Di Piazza e Reginaldo".