Catania, Baldini: “Squadra non perderà concentrazione per gli stipendi”

Il tecnico etneo ha parlato alla vigilia del match contro il Monterosi Tuscia

Il tecnico del Catania Francesco Baldini alla vigilia del match contro il Monterosi Tuscia, ha presentato la partita parlando ai microfoni del club etneo: "Diversi giocatori sono out per infortuni e squalifiche ma cambierò qualcosa per scelta domani. Ho fiducia nei miei ragazzi e faremo la nostra partita. Di messa in mora non voglio dire nulla ma i ragazzi non sono fragili e si sono allenati bene. In estate abbiamo puntato su Sipos, Moro ed Estrella e Luca sta facendo bene ma sono sicuro che presto anche Sipos si riscatterà. Il motore trainante in questo momento sono i tifosi e i ragazzi si sono legati a loro. Questa squadra non perderà la concentrazione e non è più una questione di stipendi. Russini è venuto qui per l'importanza della piazza di Catania. Sente la fiducia e si mette a disposizione della squadra".