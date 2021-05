Catania, Baldini: “Non faremo calcoli, contro il Foggia giocheremo per vincere”

Il tecnico rossazzurro ha presentato il match contro i rossoneri

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha presentato il match spareggio contro il Foggia in programma domani alle 17.30 al Massimino: "I ragazzi stanno tutti bene fisicamente dopo il turnover fatto nelle precedenti gare e il gruppo si è anche allenato ottimamente questa settimana. Buone sensazioni per il match di domani contro un avversario che abbiamo affrontato sette giorni fa e sappiamo essere ostico. I playoff si giocano per vincere e noi non giocheremo domani per il pareggio anche se ci qualificherebbe al turno successivo. Non faremo calcoli in campo domani e prevedo un match giocato a viso aperto. Mi aspetto una gara simile a quella dello Zaccheria della scorsa settimana. Gli assenti? Russotto non sarà della partita, Piccolo è pronto per domani ma stanotte deciderò se utilizzarlo dal 1'. Il Catania ha nel suo organico calciatori che possono giocare sempre e farò le mie scelte. Giocheremo partita dopo partita dando il massimo, questo è il nostro obiettivo. L'extra campo? Non ci interessa, la società è bravissima a estraniare la squadre dalle voci".