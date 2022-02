Catania, Baldini: “Non siamo in crisi, abbiamo giocato contro le migliori della C”

Il tecnico etneo ha presentato il match contro la Turris

Il tecnico del Catania, Francesco Baldini ha presentato in sala stampa il match contro la Turris di domani: "C'è ottimismo per la gara contro la Turris e faremo una bella prestazione contro una squadra fortissima. Hanno una fase offensiva importante e non semplice da arginare ma lasciano spazio per le ripartenze. Momento difficile è stato determinato da aver affrontato cinque squadre tra le più forti del campionato. Con la voglia e la determinazione usciremo fuori ma non vedo un momento di crisi. Moro ha recuperato dopo le fatiche per gli spostamenti dovuti alla firma del contratto. Ai tifosi dico che è un momento difficile ma i ragazzi hanno voglia di lottare e non vedo l'ora che arrivi l'11 febbraio per capire quale sarà il futuro del club. Noi non molliamo"