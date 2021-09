Catania, Baldini: “Paganese carica, serve risposta mentale dei ragazzi”

Il tecnico etneo presenta il match di domani contro i campani

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha presentato il match di domani contro la Paganese. "In questa settimana abbiamo lavorato bene e recuperato Piccolo, poi valuterò se farlo giocare a Pagani. Biondi è pronto. Lui è un jolly e lo impiegherò da mezzala o esterno d'attacco. A Pagani bisognerà fare attenzione visto che le insidie ci sono. Con il nuovo allenatore Grassadonia la Paganese avrà una importante reazione e noi dal punto di vista mentale e caratteriale dovremo rispondere bene con la testa. In porta per adesso c'è Stancampiano poi in Coppa Italia giocherà Sala ma non ci sono intoccabili in questa squadra. Per il match di domani, ho a disposizione tutta la rosa e ho lasciato a casa alcuni ragazzi che non rientrano tra i 23".

CONVOCATI - Al termine della rifinitura, svolta in mattinata, l'allenatore del Catania Francesco Baldini ha convocato 23 calciatori per la sfida alla Paganese, in programma domani alle 14.30 allo stadio "Marcello Torre" e valevole per la terza giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22. Rossazzurri in ritiro pre-gara, in Campania, da stasera. Lunedì, alle 11.00, primo allenamento in vista del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2021/22: Catanzaro-Catania, in calendario mercoledì 15 settembre alle 17.30.