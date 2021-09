Catania, Baldini: “Paganese ha vinto tirando una sola volta in porta”

L'analisi del tecnico deluso per il risultato

Il commento a fine gara del tecnico del Catania Francesco Baldini che assolve la squadra nonostante la sconfitta contro la Paganese in 10 uomini per un tempo. "Non credo alla sfortuna, abbiamo commesso un errore sul gol di Diop perdendo la partita con un tiro in porta dei nostri avversari. Faccio i complimenti alla Paganese ma i ragazzi hanno messo in campo tutta la volontà possibile e anche il carattere. Abbiamo creato tanto e Baiocco ha preso 8 in pagella quindi non posso recriminare, anche se abbiamo sbagliato qualche occasione. Non abbiamo sofferto l'attacco della Paganese anche se Diop è stato bravo e furbo. Adesso penso a come amalgamare questa squadra e li farò calciare più in porta durante la settimana visto che non capitalizziamo. Sipos dopo la doppietta alla Fidelis oggi ha fatto qualche errore. I ragazzi si sono resi conto di aver buttato punti visto che meritavamo di vincere. La prestazione è stata buona e recrimino solo per il risultato".