Catania, Baldini: “Partita decisa da episodi ma ci resta grande rammarico”

L'analisi del tecnico etneo dopo il ko contro il Foggia

Il Catania ha perso contro il Foggia nonostante una prestazione buona. Il tecnico etneo Francesco Baldini ha commentato il match del Massimino: "Il risultato non ci soddisfa perchè abbiamo giocato una partita ordinata tatticamente. Sfida che è stata decisa dagli episodi e oggi i ragazzi in fase di non possesso hanno fatto bene. Sono convinto che tatticamente è stata la nostra una delle migliori partita di questo campionato. C’è rammarico anche per le occasioni sciupate da Sipos ma non è colpevole lui così come Ercolani. Nella ripresa si è sentita la fatica ma pensiamo subito a iniziare la settimana martedì per preparare il match contro il Taranto".