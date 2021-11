Catania, Baldini: “Pensare ai playoff è anche gratificante”

Il tecnico rossazzurro ha presentato il match di domani contro la Vibonese

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha presentato il match di domani contro la Vibonese in programma alle 20.30 al Massimino. "I ragazzi stanno bene e nonostante le tante assenze sono certo che faremo bene contro la Vibonese. I nostri avversari vengono da un percorso positivo e hanno cambiato modulo. Sanno ripartire bene e bisogna stare attenti. Ci gratifica pensare di poter entrare in zona playoff ma l'obiettivo è fare punti domani. Faremo anche turnover visto che abbiamo impegni ravvicinati. Sostituire Moro non è semplice ma Sipos ha una grande opportunità".