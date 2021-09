Catania, Baldini: “Percorso lungo ma siamo sulla strada giusta”

Il tecnico etneo ha presentato il match di domani

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha presentato il match di domani contro la Turris al Massimino, posticipo della sesta giornata di Serie C. "Faccio un passo indietro e alla partita di Catanzaro. Ho apprezzato l'arbitro Di Graci perchè era rammaricato per il rigore concesso ai padroni di casa e ci ha chiesto scusa. E' stato un errore e mi è piaciuto molto il suo atteggiamento a fine partita. Mi ha sorpreso la squalifica di Piccolo perchè il ragazzo dice di non aver bestemmiato, ma di sicuro gli animi erano tesi. Domani affronteremo la Turris che è una squadra aggressiva, organizzata che fa densità in zona palla e in trasferta se la gioca a viso aperto. Ci meritiamo un risultato positivo con concentrazione e determinazione massima come a Catanzaro. Percorso lungo ma siamo sulla strada giusta".