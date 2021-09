Catania, Baldini prepara la cura per il mal di gol

La squadra etnea lunedì sera sarà ospite del Catanzaro

Il Catania non ritrova il gioco e le vittorie in questo avvio di campionato di Serie C dove dei 12 punti in palio i rossazzurri ne hanno messi in tasca appena tre contro la modesta Fidelis Andria. Gli uomini di Francesco Baldini hanno denotato molto affanni nella costruzione del gioco, incaponendosi in più spezzoni di gara in uno sterile possesso palla, crollando anche nell’ultimo vero affondo della partita come contro il Catanzaro in coppa e Bari in campionato. Un fraseggio sterile a differenza della squadra pugliese che ogni volta entrava in possesso della sfera aveva sempre le idee chiare su cosa fare, trovando grande incisività nel terzetto di centrocampo e nei due attaccanti Cheddira e Antenucci. Per Baldini dunque tanti motivi di insoddisfazione, ma anche la preoccupazione perché dopo 4 gare la squadra ha una capacità realizzata bassa così come la quantità di occasioni. Ma il tecnico sta preparando la cura giusta per il mal di gol del Catania. Lunedì contro il Catanzaro le novità.