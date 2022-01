Catania, Baldini: “Pronti alla battaglia di Bari contro la capolista”

Il tecnico rossazzurro ha presentato il match di domani a Bari

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha presentato la sfida di domani contro la capolista Bari: "Siamo convinti di fare una bella partita e sono contento che finalmente si giochi. Affrontare la capolista dà più stimoli ma c'è voglia di tornare a parlare di calcio. Bari è la squadra più forte del girone ma noi metteremo la nostra voglia per fare bene al San Nicola. Fino alla fine battaglieremo a Bari questo è sicuro. Non siamo fatti per contenere, ma cercheremo di fare la nostra solita partita, aggressiva, tosta senza rinunciare all'obiettivo di fare gol. Simonetti? Lo conosco bene avendolo allenato, è un calciatore simile a Rosaia e fa del temperamento la sua forza ma è bravo anche a inserirsi e inoltre ha una volontà importante". Baldini all'inizio della conferenza stampa ha ricordato Gianni Di Marzio scomparso oggi. Il Catania osserverà nel match contro il Catanzaro un minuto di raccoglimento e giocherà con il lutto al braccio.