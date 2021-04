Catania, Baldini: “Questa squadra ha un segreto”

Grande prestazione della squadra etnea oggi contro la Casertana

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha analizzato la vittoria netta contro la Casertana in sala stampa: "Credo sia stata la migliore prestazione della squadra da quando li alleno io. Ho dovuto cambiare qualcosa dopo aver saputo dell'assenza di Russotto. Questa mattina ho chiamato i ragazzi e ho spiegato il cambiamento tattico, mostrato prima alla lavagna con Dall'Oglio falso centravanti. In campo i miei calciatori hanno messo in pratica tutto quello che gli avevo spiegato ed è stata una prestazione perfetta. Se la squadra sta bene fisicamente è anche merito dello staff che ha fatto un piano di maggiori carichi e una maggiore intensità in allenamento. Questi ragazzi meritano tutti una maglia da titolare e sono contento di avere una squadra così di qualità. Vi assicuro che fare le scelte ogni domenica non è facile. Il successo di oggi contro la Casertana ha un grande valore per la crescita del gruppo che già è molto compatto. Adesso resta Foggia ma il segreto di questa squadra è la disponibilità piena di tutti e qualsiasi cosa spieghi l'assimilano subito i ragazzi. L'occupazione degli spazi oggi è stata diverse contro la Casertana ma loro sono stati bravi a capire le mosse. Testa a Foggia dove avremo anche Russotto che ha avuto un piccolo problema dovuto ad una botta e l'ematoma al ginocchio gonfio gli ha causato un dolorino ma sarà pronto per domenica".