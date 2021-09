Catania, Baldini: “Rispetto a Monopoli cosa è cambiato? Si è chiuso il mercato”

L'analisi del mister rossazzurro dopo il 2-0 all'Andria

Il pensiero a fine gara del mister del Catania Francesco Baldini dopo il successo per 2-0 contro la Fidelis Andria. "Mi è piaciuto l'approccio e la determinazione dei ragazzi. Faccio a loro i miei complimenti per la prestazione. Contento anche per la presenza dei nostri tifosi che potranno essere ancora più numerosi ma dipende solo da noi farli venire. La scoppola di Monopoli ci è servita e rispetto a sette giorni fa rilevo che siamo stati più determinati ma il calciomercato che si è chiuso è stato un altro fattore importante". Sipos dall'inizio? Bravo, ha iniziato bene poi ho dovuto correggere qualcosa. Se è inamovibile? Nessuno qui lo è".