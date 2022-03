Catania, Baldini: “Col Foggia una partita bella e dai due volti. Scelta Pellegrino…”

Il tecnico rossazzurro ha presentato il match di domani

Il tecnico del Catania, Francesco Baldini in conferenza stampa ha presentato il match di domani contro il Foggia: "Sarà una partita bella e aperta e prevedo anche dai due volti con il pallino del gioco che passerà da una parte all'altra e dovremmo essere bravi a capire la gara. All'andata ho rosicato parecchio per quel rigore al 94'. In questo momento la fase di non possesso, la squadra la sta facendo bene e mi viene da dire che i ragazzi sono pronti per questa partita. Russotto ha avuto un risentimento muscolare e non ci sarà. Moro e Greco in Nazionale? Sono felice per loro ma c'è il rammarico di perderli e non averli con Avellino e Taranto. Dimissioni Pellegrino? Ha fatto una cosa dovuta e io vado in fondo con le persone che sono state con me".