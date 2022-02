Catania, Baldini: “Sbagliato qualcosa nel primo tempo e poco lucidi in attacco”

Sconfitta casalinga del Catania che il mister Baldini ha analizzato in sala stampa

Inattesa sconfitta del Catania al Massimino contro una Paganese che in 14 trasferte ha perso 10 volte e vinto solo una, proprio al Cibali. Questa l'analisi del tecnico Francesco Baldini: "C'è da recriminare sul primo tempo dove non siamo stati aggressivi e forse ci siamo portati dietro le scorie dell'ultima partita vinta col Francavilla. Ci è mancata un po' di brillantezza e di concentrazione. Non ci è mai capitata la palla giusta, ma per il secondo tempo posso dire poco ai ragazzi. Mi dispiace aver buttato via parte del primo tempo. Nella ripresa abbiamo giocato solo noi e la Paganese si è rinchiusa dietro. Non siamo stati brillanti stasera e qualcosa ci è mancato in attacco dove siamo stati poco lucidi. Ai ragazzi ho detto di alzare la testa perchè tra quattro giorni rigiochiamo. Dobbiamo ricompattarci. " Alla fine applausi ai giocatori dai tifosi della Nord che hanno mostrato uno striscione con messaggio chiaro contro la vecchia proprietà che vorrebbe riprovarci con una nuova società a riprendersi il club all'asta.