Catania, Baldini: “Si lavora per prendere almeno tre calciatori”

Il mister etneo ha parlato in conferenza stampa

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha presentato in sala stampa la sfida di Coppa Italia contro la Vibonese: "I ragazzi hanno lavorato molto bene e tirando le somme del ritiro dico che è stato lungo per complicazioni dovuti al Covid e per la mancanza di amichevoli. Non siamo al 100% e abbiamo qualche assenza per problemi di tesseramento e qualche infortunato. Non ci saranno problemi per il campionato. Maldonado? E' un elemento importante e non vogliamo privarci di lui che è anche un capitale della società. Se parliamo di mercato, manca ancora qualcosa e la società sta lavorando con idee ben precise.Ci serve un attaccante, un centrocampista e un difensore centrale ma sono contento dei calciatori che ho a disposizione".