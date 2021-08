Catania, Baldini: “Soddisfatto per la vittoria ma quello che conta è lo spirito”

L'analisi del tecnico rossazzurro dopo il successo contro la Vibonese

Il tecnico del Catania Baldini ha analizzato la vittoria sul terreno della Vibonese per 1-0: "Abbiamo iniziato bene poi concesso qualcosa ai calabresi. Nella ripresa abbiamo creato diverse occasioni da gol andando anche sul fondo per mettere palle dietro. Sono soddisfatto ma quello che conta è lo spirito e i complimenti vanno ai ragazzi. Bene il 16enne Borriello tra i pali ma deve crescere ed è un capitale della società. Tutti i ragazzi che sono scesi in campo hanno fatto bene".