Catania, Baldini: “Squadra motore trainante. Moro? Se rallenta metto Sipos…”

Il commento del tecnico del Catania dopo il 4-1 al Monterosi

Dopo il roboante successo contro il Monterosi Tuscia, il tecnico del Catania Francesco Baldini non nasconde la sua soddisfazione per la prestazione della squadra. Le sue dichiarazioni in sala stampa: "Non guardiamo la classifica adesso ma penso a fare solo punti. Avevamo speso tanto in settimana ma i ragazzi sono stati sul pezzo e hanno dato tutto oggi. La squadra è il motore trainante di tutto l'ambiente e oggi i ragazzi hanno fatto un ottimo risultato. Siamo diventati cinici ma mi è piaciuta anche la reazione dopo il gol del Monterosi. Greco è un ragazzo che ho cresciuto e la mia soddisfazione è grande. Può giocare terzino ma in mezzo al campo fa la differenza. Prestazione importante della squadra nella sua totalità oggi ma non è superiore a quella contro la Virtus Francavilla. Moro è un ragazzo molto giovane e concentrato. Se mi accorgo che rallenta di un centimetro metto in campo Sipos".