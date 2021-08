Catania, Baldini: “Sta nascendo gruppo solido che ha voglia di lavorare”

Il mister rossazzurro in sala stampa ha presentato il match contro il Monopoli

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha presentato il match d'esordio al campionato di Serie C domani sera contro il Monopoli: "Ci siamo preparati bene a questa sfida e abbiamo lavorato al meglio in settimana. Smaltita la fatica della Coppa Italia anche se abbiamo dato spazio a molti giovani quindi qualcuno ha giocato meno. Sta nascendo un gruppo solido che ha una gran voglia di lavorare. I nuovi arrivati Cataldi e Greco sono duttili però bisogna dare il tempo giusto per crescere. Formazione? Valuteremo tutto nelle prossime ore. I tifosi? Spero di vederli allo stadio...".