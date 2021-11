Catania, Baldini: “Taranto in casa è forte e non sarà match semplice”

Il tecnico del Catania ha presentato il match di domani

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha presentato il match di domani contro il Taranto: "La squadra sta bene fisicamente e ho fatto i complimenti ai ragazzi questa mattina perchè mi mettono in difficoltà nelle scelte in ogni partita. Piccolo, Pinto e Russotto non ci saranno per diversi motivi domani a Taranto, Moro è pronto a riprendersi il posto in attacco. Il Taranto ha la sua forza in casa ed è difficile fare gol quindi non sarà una gara semplice. Situazione societaria non la sentiamo e non è argomento che ci disturba".