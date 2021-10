Catania, Baldini: “Vicende societarie restano fuori. Contro la Virtus vogliamo far bene”

Il tecnico del Catania ha presentato il match contro la Virtus Francavilla

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha analizzato la sfida di domani in trasferta contro la Virtus Francavilla. "Siamo in crescita ma la squadra ha margini di miglioramento in tutte e due le fasi e stiamo lavorando tanto. La Virtus è un avversario ben allenato e il mister fa giocare bene la sua squadra quindi gara complicata. Le questioni societarie non ci interessano e siamo concentrati esclusivamente sulla partita di domani. I tifosi sono venuti a salutarci ieri e hanno capito l'impegno dei ragazzi. Rientra Calapai anche se dispiace non avere Piccolo e Pinto".