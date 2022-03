Catania, Baldini: “Vinto gara “sporca” contro la Vibonese. Caffo? Un bel gesto…”

L'analisi del match di Baldini in conferenza stampa

Il tecnico del Catania, Francesco Baldini ha commentato in conferenza stampa la vittoria sul terreno della Vibonese: "E' stata una partita diversa dalle altre giocate in trasferta visto che la ritengo una gara "sporca". Abbiamo avuto la bravura di sbloccarla subito poi siamo riusciti a chiuderla ma il risultato è la cosa più importante. I ragazzi hanno capito che la partita era la più sporca delle altre ma sono stati bravi a interpretarla. Sipos sa di aver fatto una cavolata, e dopo era dispiaciuto quasi in lacrime, ma si impara dagli errori. I tifosi sono stati il nostro dodicesimo uomo in campo. A fine gara nel nostro spogliatoio è venuto il presidente della Vibonese Pippo Caffo a complimentarsi con i ragazzi. Un bel gesto".