Catania, Baldini: “Vittoria che dà tranquillità ai ragazzi che ci faranno divertire”

L'analisi a fine gara del mister etneo

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha commentato il successo interno contro la Juve Stabia: "Vittoria bella, merito dei ragazzi che hanno dato tutto. Abbiamo commesso due errori che hanno ridato fiato alla Juve Stabia ma poi siamo riusciti a vincere con una voglia incredibile. Durante i 90' difficoltà tante ma non molliamo mai. La partita l’abbiamo fatta noi e cercato sempre di giocare e proporci in avanti. Sono contento di questi ragazzi che stanno dando tutto. Greco e Cataldi mi hanno dato grande soddisfazioni. Nel complesso una vittoria che dà tranquillità ai ragazzi che ci possono far divertire. Moro non deve accontentarsi ma è un bravo giovane che si sacrifica per la squadra".