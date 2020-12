Catania, balzo per i playoff: battuto il Bisceglie 3-0

Il Catania non si ferma. Il mese di dicembre si è aperto come si era chiuso quello di novembre: nel segno delle vittorie. I rossazzurri questo pomeriggio all’Angelino Nobile di Lentini hanno battuto il Bisceglie con il punteggio di 3-0 con i gol di Sarao e Calapai nel primo tempo e poi nella ripresa il tris su autorete di Priola all’81’. Ma quello che più conta oltre ai preziosi tre punti nel match di recupero della decima giornata di Serie C, è lo stato di salute della squadra di mister Cristaldi oggi al secondo successo consecutivo dopo aver preso il posto dello squalificato Raffaele. Il Bisceglie sicuramente non è stato un osso duro, infatti il Catania non ha mai sofferto e una volta passato in vantaggio con Sarao, ha messo in ghiaccio il match con Calapai già nel primo tempo. Ospiti poi in sofferenza dopo essere rimasti in dieci per l’espulsione di Musso al 58′. Partita che nei successivi minuti non ha avuto più nulla da dire. Nel complesso oggi una prova da buona squadra della Serie C per gli etnei e il successo contro il Bisceglie permette ai rossazzurri di salire al quinto posto e dunque di ben posizionarsi in zona playoff con 19 punti. Il tecnico Raffaele avrà modo di affidarsi ai pregi mostrati dalla squadra, ma probabilmente dovrà anche lavorare su qualche difetto già evidenziato in passato e che seppur in qualche momento della gara di oggi si è visto contro un avversario che ha tirato ben presto i remi in barca. Il Catania nel prossimo turno affronterà sempre in casa la Cavese.

IL TABELLINO

MARCATORI: 4′ Sarao, 42′ Calapai, 81′ aut. Priola

CATANIA (3-5-2): Confente; Silvestri, Claiton, Zanchi (84′ Noce); Calapai, Welbeck, Maldonado (71′ Albertini), Biondi, Pinto (84′ Manneh); Pecorino (84′ Piovanello), Sarao (71′ Reginaldo). A disp.: Santurro, Della Valle, Panebianco, Vrikkis, Emmausso. All. Cristaldi (Raffaele squalificato).

BISCEGLIE (4-3-3): Russo; De Marino (46′ Pelliccia), Vona, Priola, Giron; Cittadino (60′ Makota), Maimone (84′ Casella), Ferrante (46′ Cigliano); Mansour, Musso, Padulano (46′ Sartore). A disp.: Spurio, Altobello, Tarantino, Zagaria, Lauria, Rocco, Vitale. All. Bucaro.

ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa (Giorgi-Martinelli).

AMMONITI: Musso, Maldonado, Albertini.

ESPULSI: al 50′ mister Bucaro per proteste. Espulso al 58′ Musso per doppia ammonizione.