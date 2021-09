Catania-Bari, le probabili formazioni e dove vederla

Fischio d'inizio alle 14.30 al Massimino

Il Catania contro il Bari è alla ricerca di punti e gol dopo le due sconfitte esterne. Al Massimino sarà sicuramente una bella sfida tra due delle compagini più blasonate del torneo di Serie C. I rossazzurri avranno anche il supporto del pubblico che cercherà con il proprio sostegno di spingere la squadra di Baldini verso la vittoria. L'avversario pugliese diMichele Mignani, dopo un avvio di stagione in salita (sconfitta in Coppa Italia e pareggio contro il Potenza) ha cambiato marcia e nelle altre due sfide bottino pieno per i biancorossi che hanno prima strapazzato il Monterosi per 4-0 e poi battuto il Picerno per 0-1. Entrambi gli allenatori hanno qualche dubbio di formazione ma comunque manderanno in campo il miglior undici possibile.