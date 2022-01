Catania, Baronchelli: “Tacopina era la persona giusta. Asta? La prima andrà deserta poi…”

Baronchelli ha collezionato 47 presenze dal 2000 al 2003 con la maglia del Catania. Tre i gol realizzati

SQUADRA - "A Bari ho visto un ottimo Catania che ha cercato di portare a casa il risultato. I ragazzi hanno onorato la maglia e complimenti all'allenatore e al gruppo staff. Moro lavora molto per i compagni e dà una mano a tutti. Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra a Bari, forse si poteva portare a casa la vittoria. Certo 35 gol fatti e 35 subiti in questo campionato fanno riflettere magari con cinque gol in meno, il Catania avrebbe cinque punti in più in classifica. Se si subiscono tutti questo gol il mio consiglio è di lavorare sulla marcatura nello spazio. Adesso ci sono nuovi arrivi, ma io da ex dico che chiunque indossa per la prima volta la maglia del Catania deve mettersi in coda e mangiare pane duro. Parlo della concorrenza che avrà adesso Monteagudo con Lorenzini".