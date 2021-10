Catania basta schiaffi e figuracce: il Picerno avversario alla portata

Il Catania cerca la prima vittoria esterna di questo campionato

Sono tante le occasioni nitide fallite dal Catania in trasferta nelle tre partite di campionato finora giocate. E' un dato assai significativo che fa preoccupare i tifosi e il tecnico Baldini, ma domani i rossazzurri hanno una grande occasione contro il Picerno: tornare a vincere, segnare gol e non subirne. L'avversario degli etnei in casa segna col contagocce e non ha grande qualità nel complesso, dunque per Russotto potrebbe essere il match giusto per sbloccarsi e per Moro e Sipos l'occasione per incrementare il bottino di gol.