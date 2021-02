Catania, basta un rigore di Dall’Oglio per battere la Virtus Francavilla

Un lampo illumina la strada in direzione playoff del Catania che al Massimino ha battuto 1-0 la Virtus Francavilla con un rigore di Dall’Oglio a 15’ dalla fine. La partita molto equilibrata ha vissuto di questo unico sussulto anche perché la squadra di casa ha avuto un lungo predominio territoriale ma non si è quasi mai resa pericolosa. Il tecnico Raffaele ha cercato di vivacizzare i suoi cambiando modulo e riuscendo a trovare la spinta giusta per affondare la Virtus nella ripresa. Successo prezioso in vista di un doppio impegno difficile: il Catania adesso mercoledì sarà impegnato in trasferta contro la Ternana e poi in casa con il Bari.

CRONACA – Catania che al 13’ costruisce la sua prima occasione con Silvestri che conclude dalla distanza ma la palla termina fuori dallo specchio. La Virtus copre bene la propria metà campo e non concede spazio alla manovra prevedibile dei rossoazzurri. Al 39’ occasione per Di Piazza ma il cross basso di Zanchi viene deviato dal portiere Costa che impedisce il tap-in della punta etnea. Primo tempo che si spegne sullo 0-0.

RIPRESA – Nella ripresa il Catania è arrembante sfruttando maggiormente le fasce per penetrare nell’area avversaria. Qualche punizione non viene sfruttata a dovere da Reginaldo che non è uno specialista. Raffaele è passato presto nel secondo tempo al 3-5-2 per ravvivare la manovra della sua squadra che ha preso in mano il controllo della gara, senza trovare lo spunto vincente. Il ritmo della partita è calato ed è emerso Golfo che in più di una circostanza si è inserito sulla sinistra d’attacco dei padroni di casa trovando anche il rigore che Dall’Oglio ha trasformato con freddezza. Nel finale Catania ha atteso l’avversario che ha avuto un buono spunto con Maiorino ma è stato bravo Confente. Poi nulla più. Catania vince e risale in classifica.