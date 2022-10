Catania batte il Sant’Agata e saluta il Lamezia adesso a -8

Certo, ha un bel dire Giovanni Ferraro quando spiega che il Catania non deve farsi prendere dall’euforia, però mettere il ghiaccio sull’entusiasmo di una città incandescente è quasi più difficile che vincere nove partite consecutive. Il successo di oggi al Massimino contro il Sant’Agata per 3-2, che allunga la serie, non è che sia meno spettacolare delle precedenti vittorie, visto il numero delle occasioni, ma è diverso, anche perchè gli avversari hanno corso tanto nel primo tempo riuscendo anche a far due gol nella ripresa. Ma il Catania è come un pugile, sa quando colpire l’avversario dopo averlo fatto sfogare con qualche timido affondo. Il Catania sa dosare lo show per il suo pubblico (15 mila oggi al Cibali), e lo adatta alle esigenze di giornata. Ma la produzione offensiva è superba, le reti adesso sono 24. E la vetta è una costante, anzi il distacco dalla seconda è adesso di otto punti visto che il Lamezia è stato sconfitto dal San Luca. Quando i rossazzurri crescono, diventano un temporale improvviso di occasioni da gol: due in diciassette minuti nella prima frazione di gara. Il castello del Sant’Agata è così crollato dopo un quarto d'ora: il destro di Rapisarda fa impazzire il “Massimino” al 17’ poi al 34’ incornata vincente di Vitale dopo la torre di Sarao. Dopo l’intervallo la reazione degli ospiti c’è stata e l'undici di mister Leo Vanzetto ha fatto di tutto per rimanere indenne dalla bufera del primo tempo. Il gol dei santagatesi è arrivato al 50' con Scolaro ma poi Jefferson ha firmato il 3-1 su rigore. Catania che ha commesso qualche errore e gli avversari hanno segnato ancora con Bonfiglio all'81'. Nessun sussulto nei minuti seguenti e i tifosi del Catania hanno gioito per una vittoria più complicata del solito ma che lancia i rossazzurri oggi più che mai verso la Serie C.