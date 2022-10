Catania batte la Mariglianese e si gode il primato in solitaria

Meno spettacolare, ok. In compenso più efficace e anche cinico. Magari agli amanti del calcio champagne il Catania piacerà meno, ma intanto resta in vetta in solitaria, e l’autostima cresce insieme con i progetti da grande squadra. Come era prevedibile la squadra etnea ha vinto contro la Mariglianese con il punteggio di 2-1. Troppo differenza di qualità tra i rossazzurri e i padroni di casa che hanno però avuto il merito di chiudere il primo tempo in parità. Quanto al gioco, la squadra di Ferraro nei primi 45’ si è mossa nel perimetro del classico “wait and see”, aspetta e vedi. Ha lasciato che la Mariglianese si attorcigliasse da sé e ne ha estremizzato i dubbi e le incertezze. Il Catania è partito con la solita furia come le altre volte, poi finite in gloria. È stato più paziente e calcolatore visto che gli avversari si sono arroccati tutti dietro sbloccando il risultato al 43' nell’unico grande sussulto della prima frazione di gara quando innescato da Sarno, il migliore in campo in maglia rossazzurra a metà match, Vitale ha aggredito bene il secondo palo per l'1-0 degli ospiti. Catania che ha meritato il vantaggio visto che la Mariglianese si è solo difesa piazzando il pullman davanti al portiere Lesta. Poi però una disattenzione della difesa rossazzurra ha portato al pareggio in pieno recupero di Menducughia, ma nella circostanza non è stato attento Rapisarda. Resta una prima frazione di gioco a tratti interpretata bene dal Catania con Sarno devastante sull’out di destra, interessanti azioni perché rivelatrici del piano tecnico-tattico di Ferraro. Il tecnico dopo l’intervallo ha tolto Lodi e al 57’ il Catania è tornato avanti con un gol dal dischetto di De Luca che era entrato al posto del numero 10. Una Mariglianese sospesa nel vuoto e si capiva che sarebbe bastato un minimo errore per aprire i cancelli al Catania e lo sbaglio si è palesato anche nella ripresa. Dopo il secondo gol il Catania è rimasto sul pezzo ma non è riuscito ad arrontondare il risultato. Il 2-1 comunque vale il primato in solitaria dopo la sesta giornata di Serie D. Per il momento basta e avanza anche perchè gli etnei sono l'unica squadra a punteggio pieno dalla Serie A alla Serie D.