Catania, battuto il Giarre in amichevole 2-0

Catania in campo nel pomeriggio, allo stadio “Regionale”, con il Giarre: la prima frazione di gioco si è conclusa a reti bianche, rossazzurri più volte vicini al gol ma frenati dalla traversa al 20’ ed al 33’ sulle conclusioni di Di Piazza e Llama. In avvio di ripresa, Rossetti firma il gol del vantaggio capitalizzando l’assist di Noce da destra. Al 19’, Rossetti appoggia per Rizzo, che spedisce il pallone all’incrocio dei pali con una splendida conclusione di prima intenzione e sigla il raddoppio.

Stadio “Regionale” – Gara amichevole Giarre-Catania 0-2 Reti: st 2’ Rossetti, 19’ Rizzo. Giarre (4-3-3): 1 Colonna (16’st 12 Barbagallo); 2 Spampinato (17’st 7 Di Bella), 5 Pettinato, 6 Trovato, 3 Urso (15’st 13 Aidala); 7 Marrone (1’st 17 Giuffrida), 4 Arena (9’st 14 Civiletti), 8 Tomarchio (6’st 15 Capitao); 10 Leotta (22’st 20 Grassi Bertazzi), 9 Mirabella (1’st 16 Abate), 11 Tornitore (1’st 18 Aleo). Allenatore: Anastasi. Catania primo tempo (4-3-3): 1 Furlan; 26 Calapai, 3 Mbende, 5 Silvestri, 21 Biondi; 4 Bucolo, 10 Lodi, 16 Llama; 24 Distefano, 9 Di Piazza, 8 Di Molfetta. Catania secondo tempo (4-3-3): 22 Martinez; 2 Noce, 3 Mbende (28’st 21 Biondi), 15 Marchese, 20 Pinto; 23 Dall’Oglio, 6 Welbeck, 18 Rizzo; 25 Fornito, 11 Curiale, 29 Rossetti (22’ 24 Distefano). Allenatore: Camplone. Arbitro: Salvatore Puglisi (Catania). Assistenti: Giuseppe Sirna (Acireale) e Bryan Sanfilippo (Catania).