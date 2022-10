Catania, Bethers: “Io portiere per caso. I miei modelli e l’emozione più grande qui” 

Il portiere del Catania ha parlato a Itasportpress

Redazione ITASportPress

Uno dei protagonisti del Catania che domina il campionato di Serie D, è senza dubbio il portiere Klavs Bethers. La difesa rossazzurra lo protegge bene ma il lettone ha risposto alla grande quando è stato chiamato in causa. Ai microfoni di Itasportpress.it, il 18enne parla della sua avventura a Catania e di altri temi.

Come ha visto il Catania nelle prime cinque uscite?

“Molto bene, siamo una grande squadra. Io ho provato una sensazione incredibile, è un grande onore giocare con la maglia del Catania. Anche se la prima partita è stata fuori casa, mi sentivo come se stessimo giocando nel nostro stadio. E la seconda partita contro San Luca al “Massimino” è stata l'esperienza più emozionante della mia carriera”.

Riesce ad avere la testa libera da pressioni in uno stadio con 15 mila tifosi?

“Al debutto prima della partita ero teso, pensavo a molte cose ma nel momento in cui ho messo piede in campo per il riscaldamento, tutto è scomparso. E in partita ero calmo, senza alcun nervosismo: devo fare sempre quello che so e posso fare, cercando di migliorarmi…”

Una squadra di calcio molto spesso si rifugia dalle parti del portiere. Come va con i piedi?

“Bene, non ho difficoltà. Per me non è un problema giocare con il destro o il sinistro, posso usare entrambi”.

I suoi modelli di riferimento?

“Ederson del Manchester City e Ter Stegen del Barcellona”

Che obiettivi si è dato in questa stagione?

“Quest'anno, la cosa più importante è vincere il campionato: faremo di tutto per rendere felici i nostri tifosi”.

Obiettivi personali?

“La migliore difesa della lega dilettanti e il maggior numero di “clean sheet”. E anche una convocazione della Lettonia U21”.

Chi l'ha convinta a mettersi i guanti e ad andare in porta?

“Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 6 anni. Il primo anno giocavo a centrocampo ma molto spesso ero in panchina, perché giocavamo con ragazzi che avevano 2-3 anni in più. Poi abbiamo fatto la nostra squadra 2002-2003 ma non avevamo il portiere. Un giorno, l'allenatore ha chiesto chi volesse andare tra i pali e spontaneamente ho detto che volevo provare: ho fatto abbastanza bene, con i primi allenamenti mi sono appassionato e non ho più smesso di giocare lì”

I dirigenti scelgono il portiere straniero e in Serie A resiste solo Meret a Napoli delle big. Come mai le squadre italiane consegnano i guantoni agli stranieri, siamo messi così male?

“In Serie A, più della metà delle squadre ha portieri italiani e tutti sono straordinari. Le grandi squadre hanno portieri stranieri. Non so perché, per me è difficile dirlo. I portieri italiani sono forti, e secondo me l'Italia ha la migliore scuola di portieri. La conferma viene dagli Europei: Donnarumma ha aiutato la sua squadra a vincere il campionato. Certo, questo è un grande nome ma anche in ogni squadra in cui sono stato ogni portiere era forte, ho potuto imparare molte cose da ognuno di loro”.

Come è arrivato in Italia?

“Dopo l’ultima stagione in Lettonia, ho avuto l'opportunità di andare in prova al Città di Sant'Agata. E senza pensarci molto ho detto di sì, perché non tutti hanno questa opportunità e per me era molto importante, perché in Italia si può fare un’ottima carriera. Qui ti osservano in molti e puoi essere notato, se fai bene: questa è la motivazione principale per cui ho scelto di venire in Italia. È difficile mettersi in mostra in Lettonia, perché molti allenatori, scout e club preferiscono giocatori dell'Europa occidentale e soltanto dopo rivolgono attenzioni ai giocatori dell'Europa orientale”.

Perchè ha scelto il Catania?

“A luglio ho firmato con il Piacenza. Dopo il ritiro pre-campionato ho parlato con il mio agente e il direttore ed era ovvio che non avrei giocato lì, ma per la mia crescita la cosa più importante è giocare, a questa età. Quindi abbiamo pensato di andare in prestito. Avevamo offerte da alcune squadre di serie D dove avrei giocato e c'era anche un'offerta giunta da Catania. Quando ho sentito per la prima volta il nome di questa squadra, ho detto all'agente che questa era la mia scelta. Anche il mio agente e il direttore del Piacenza hanno detto che questo è il posto migliore per me, considerando la società, l’obiettivo di vincere il campionato e la mia crescita. Per me è un’occasione molto importante perché posso imparare come affrontare la pressione dei tifosi e come sviluppare una mentalità vincente. Stare insieme ogni giorno con giocatori come Ciccio Lodi e altri grandi mi aiuta molto, in campo, ad essere un giocatore migliore, e posso imparare molte cose anche fuori dal campo, per essere una persona migliore e un compagno di squadra migliore.

A Catania si vive bene, no?

“Sì. A Catania vivo molto bene. Tutto è incredibile, non c’è un solo problema e per questo devo dire un grande grazie alla società, che mi fa sentire a casa ogni giorno. La città di Catania è stupenda, con il mare, la vista dell'Etna e naturalmente il sole. Non vedo l'ora che arrivi la mia famiglia per mostrare e vivere insieme questa bellissima città”.