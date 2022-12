Catania, Bethers uomo in più di Ferraro piace a due club di Serie A

Tanti tecnici sostengono che il migliore attacco è la difesa. Il segreto del primato del Catania sta in un reparto arretrato da record. Klavs Bethers è il portiere meno perforato del Girone I della Serie D: 10 gol al passivo nelle 16 gare disputate, restando imbattuto ben 8 volte. Contro di lui sono andati in bianco gli attaccanti di Ragusa, Vibonese, Castrovillari, Locri, Citanovese, Canicattì, Acireale e Real Aversa. Alla ripresa del campionato, domenica 8 gennaio contro il Ragusa per la prima di ritorno Bethers andrà all’assalto del record di tenuta difensiva. Il portiere etneo ha compiute prodezze in numerose gare anche se a proteggergli le spalle sono stati veri colossi difensivi, su tutti il gigante Filippo Lorenzini. Ma Bethers si è spesso meritato la lode e in alcune partite è stato anche il migliore in campo. Su di lui ci sono club importanti che hanno messo gli occhi e anche di Serie A. L’Empoli e lo Spezia hanno mandato diversi osservatori a vedere Bethers. Il suo futuro potrebbe essere in Serie A. Il Catania la scorsa estate ha acquisito a titolo temporaneo dal Piacenza Calcio 1919 il diritto alle prestazioni sportive del classe 2003.