Catania, Biagianti ai saluti: “Ringrazio tutte le persone e tanti amici, che hanno lavorato in questa e per questa società”

Una lettera per testimoniare l’affetto per i colori rossazzurri e alcuni punti di domanda per delineare il proprio futuro. Il capitano del Catania Marco Biagianti potrebbe essere arrivato al capolinea della sua lunga avventura alle pendici dell’Etna e lo stesso non nasconde di pensarci seriamente in un lettera aperta pubblicata su Facebook dove ringrazia tutti.

E se fosse stata la mia ultima stagione con questa maglia, non avrei potuto chiedere compagni migliori, gente vera che ha onorato la nostra maglia fino all’ultimo.⁣

Sono riusciti ad unire tutta la città e creare un legame indissolubile con Voi, forse mai successo prima.⁣ Tra pubalgia, l’essere messo fuori rosa, il nodo stipendi ed il Coronavirus è stato un anno molto particolare e pesante per me, ma nonostante tutto non sono riuscito a svuotare il mio armadietto! ⁣ L’ho lasciato così, come sempre.⁣ Il mio posto numero 27 per tutti questi anni di Catania. ⁣

Vorrei che il tempo si fermasse.⁣

⁣

Ringrazio tutte le persone e tanti amici, che hanno lavorato in questa e per questa società, da Massanunziata a Torre del Grifo, persone splendide che con amore e passione hanno messo sempre il Catania al primo posto.⁣ Grazie a tutti i tifosi per l’affetto che mi avete sempre dimostrato, soprattutto nei momenti difficili.

⁣

Ho un po’ paura e mille pensieri, non so quello che succederà al nostro amato Catania o quello che deciderò per il mio futuro, se ci sarà ancora la possibilità di indossare questi colori o no, ma il tempo, quello trascorso con questa maglia, con questi colori, e con Voi.. rimarrà per sempre nel mio cuore! ⁣

⁣

CATANIA UNICO AMORE ❤️