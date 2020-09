Catania, Biagianti con le lacrime agli occhi si ritira: “Ora metto un punto io. Se non posso più vestire questa maglia non ne vestirò altre”

Intervenuto in conferenza stampa, Marco Biagianti, storico calciatore e capitano del Catania, ha voluto parlare e fare chiarezza su alcune vicende annunciando il ritiro dopo aver indossato per ben 284 volte la maglia del club rossazzurro.

Le parole di Biagianti

“Buongiorno a tutti per essere qui”, ha esordito Biagianti visibilmente emozionato. “Mi son scritto qualche parola perché per me è molto difficile. Sono stato sempre un bambino sognatore, anche a mio discapito. Questa città e questi colori sono stati la mia vita, il mio ossigeno. Catania è diversa e si è legata a me. Qui sono nati i miei figli. Qui sarà sempre a casa. Durante questa favola, diventata realtà, ho sempre creduto alle promesse. Mi è sempre stato deto che facevo parte di questo progetto. Non c’è scritto da nessuna parte che Marco Biagianti dovesse firmare per il Catania, perché il presidente la società e tutti sono liberi di fare altre scelte. Io ho sempre chiesto chiarezza. Fin da subito mi è stato detto che facevo parte del progetto. Mi era stato assicurato che sarebbe stata solo questione di tempo. Mi sono allenato da solo. Dopo aver letto dell’acquisto di due centrocampisti. Ho telefonato Maurizio (Pellegrino ndr) e alla fine mi è stato detto che va salvata la storia del Catania e non quella personale”.

E ancora: “In quel momento ho capito che era il momento giusto di parlare. Oggi metto io un punto. Sono passati 13 anni. Siamo cresciuti insieme. Grazie a Catania ho realizzato tanti sogni. Non avrei voluto finire così. Sono convinto che avrei potuto dare il mio contributi per la squadra e per i tifosi. Anzi i miei amici. Abbiamo gioito e litigato. Ma poi sempre combattuto insieme”.

“Un anno fa ero fuori rosa. Società a rischio fallimento. Io con la pubalgia, poi il coronavirus”, ha aggiunto con le lacrime agli occhi Biagianti. “Se oggi mi ritiro è perché non posso più giocare col Catania. Se non posso più vestire questa maglia non ne vestirò altre. Ringrazio tutti, la mia famiglia che mi ha sostenuto e tutti quanti”.

Rispondendo ad una domanda, Biagianti ha continuato: “Mi hanno chiamato un po’ di squadre. Non avrò ripensamenti. Io amo questa maglia. Volevo concludere la mia carriera qui. Voglio questa maglia e questi colori. Se non c’è questa possibilità non vedo perché devo andare ancora avanti. Io mi sento ancora un calciatore. Essere qui è pesante e dire queste cose non è facile. Sono state settimane pesanti. Non è giusto che io stia ancora male ad aspettare a casa. Se me l’avessero detto prima sarebbe stato più facile. Non so cosa farò. Non so cosa farà domani”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE