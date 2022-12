Catania, Biagianti ricorda Mihajlovic: “Sei stato un esempio per tutti”

Il lutto per la perdita di Sinisa Mihajlovic travalica i confini del calcio e dello sport: la sua storia ha colpito il mondo intero, dalla politica allo spettacolo oltre a quello più autentico e popolare dei tifosi e della gente comune. Il ricordo di chi lo ha avuto come allenatore è pieno di lacrime come quello dell'ex calciatore del Catania Marco Biagianti: Hai lottato come un leone fino alla fine dando ancora una volta dimostrazione di grande coraggio. Sei stato un esempio per tutti! Grazie per il bellissimo rapporto che abbiamo costruito qui a Catania e per quello che mi hai trasmesso. Non lo dimenticherò. Ti stringo forte Mister - Ti voglio bene".