Catania, biennale a Quaini poi altro arrivo e mercato chiuso per budget esaurito

Svincolati - Un mercato a costo zero quello del Catania, con tutti i big svincolati. Tutte operazioni dentro un certo budget stabilito da Pelligra come ha detto oggi il vice presidente Vincenzo Grella. Laneri ha intrapreso così una mirata campagna acquisti. La campagna rafforzamento sta per chiudersi con l'arrivo del difensore Alessandro Quaini che ha firmato un biennale e verrà ufficializzato in serata. "Il budget è esaurito" ha detto Grella ma il Catania ha ancora una operazione in entrata: o in attacco con il lituano Edgaras Dubickas oppure arriverà una mezzala.