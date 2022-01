Catania, Biondi: “Vicini all’impresa ma pareggio ci dà autostima”

L'analisi a fine gara di Biondi autore del terzo gol rossazzurro a Bari

Un gol e una buona prestazione oggi al San Nicola di Bari di Kevin Biondi. Il numero 10 del Catania ha commentato la partita: "C'è grande rammarico per non aver vinto ma la prestazione è stata ottima. Siamo stati vicini all'impresa nonostante i problemi tra campo e fuori. Io sulle respinte mi faccio trovare sempre pronto e oggi ho fatto gol, peccato che non è servito per i tre punti ma avevamo di fronte una corazzata. Il pareggio ci dà autostima, fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi anche per affrontare il Catanzaro che è anche un'altra corazzata".