Catania-Bisceglie streaming e diretta, dove vedere il match oggi

Catania-Bisceglie si gioca oggi mercoledì 2 dicembre alle ore 18.00 per il recupero della sfida non disputata nello scorso mese di novembre. Tra i tanti dubbi relativi a questa gara, dopo lo spostamento del match al Nobile di Lentini, anche la paura per il Covid che nella giornata di ieri ha colpito tre componenti della società etnea.

Catania-Bisceglie, le probabili formazioni

Queste le possibili scelte delle due squadre per la gara odierna:

CATANIA (3-5-2): Confente; Silvestri, Claiton, Zanchi; Calapai, Rosaia, Maldonado, Welbeck, Pinto; Pecorino, Reginaldo.

BISCEGLIE (4-3-3): Russo; De Marino, Priola, Altobello, Giron; Maimone, Cittadino, Cigliano; Sartore, Rocco, Mansour.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Catania-Bisceglie si giocherà come detto oggi mercoledì 2 dicembre 2020 allo Stadio Nobile di Lentini anche se inizialmente la gara era prevista al Massimino di Catania. Il fischio d’inizio della partita è previsto alle ore 18.00. Arbitrerà il signor Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa.

La sfida Catania-Bisceglie sarà trasmessa in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports che detiene i diritti dell’intero torneo, e potrà essere visibile anche sulle moderne smart tv di ultima generazione mediante la app.

La sfida tra le due compagini sarà visibile gratuitamente in diretta streaming mediante Eleven Sports anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Per avviare la diretta bisognerà cliccare sul link della partita accedendo alla piattaforma, oppure, in alternativa, collegarsi al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now o, ancora, scaricare la app e accedere mediante quest’ultima.