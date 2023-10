Catania, Bocic squalificato per due gare: il comunicato

Con una nota diramata dal Catania sui propri canali ufficiali, la società etnea ha annunciato la scelta del giudice sportivo su Milos Bocic. Come si legge dal comunicato del club, il calciatore dei rossazzurri è stato punito con una squalifica valida per le prossime due gare. Il motivo della squalifica risale alla recente sfida tra Casertana e Catania , chiusa con il risultato di 4-0 per la squadra di Luca Tabbiani. Nel corso della gara, Bocic era stato infatti espulso dopo aver colpito un calciatore avversario.

Catania, due giornate a Bocic: la nota del club

Di seguito, la nota del Catania sulla squalifica di due giornate rimediata da Milos Bocic dopo la sfida contro la Casertana di Cangelosi. "SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE BOCIC MILOS (CATANIA). per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, mentre gli dava le spalle lo colpiva, con forte intensità, con una manata all’altezza del collo facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario" - conclude il comunicato del Catania su Milos Bocic.