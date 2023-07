Catania, Bocic: “Voglio fare la mia migliore stagione. Facciamo parlare il campo”

Dopo l' annuncio ufficale del suo acquisto, anche le primissime parole da neo giocatore del Catania . Stiamo parlando di Milos Bocic , esterno classe 2000, che ai canali ufficiali del club etneo ha espresso le sue sensazioni e ambizioni per la stagione 2023-24.

"Sono contentissimo di essere qua a Catania, in una società importantissima con una storia importante. Da qui son passati grandi giocatori e allenatori. E soprattutto i tifosi che vanno a vedere le partite e tifano tanto per la squadra. Non vedo l'ora di iniziare il campionato".