Catania, Bonaccorsi: “Scelta Pelligra per differenza di conti e per Battiato…”

Il commento del Sindaco sul Catania in mano a Ross Pelligra.

Redazione ITASportPress

Il Catania è pronto a ripartire e lo ha già fatto dopo l'arrivo di Ross Pelligra. Il nuovo proprietario del club ha ricevuto l'incarico dal sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi che a La Sicilia ha spiegato meglio cosa abbia portato il Comune ad affidare la società etnea all'imprenditore italo-australiano.

"Pelligra? Ero curioso di capire la sua storia legata al nonno, ai genitori siciliani, alle tradizioni. Mi ha raccontato che in Australia guardano i tg italiani, le gare del massimo campionato. Ho avuto l'impressione di aver stretto la mano ad una persona genuina", ha detto Bonaccorsi sui fitti dialoghi avuti con Pelligra.

Su come sia andata la scela del Comune e le motivazioni che hanno spinto Bonaccorsi ad affidare il Catania al Pelligra Group: "Dopo 48 ore eravamo orientati su una soluzione che sembrava (e s'è rivelata tale) più forte delle altre. Ma nonostante tutto abbiamo approfondito ogni aspetto delle quattro manifestazioni. Perché 4 e non 5? In realtà una era una manifestazione di volontà senza cifre da esaminare".

"Come mai quando si è trattato di salvare il titolo di Serie C i tentativi sono andati a vuoto? C'era un retaggio legato al passato, quella società si portava dietro anni di problemi. Un imprenditore che arriva vuole costruire qualcosa di proprio. Questa è la mia sensazione".

Sulla scelta tra le varie manifestazioni: "Il 18 (giugno ndr) stesso ho iniziato a lavorare subito. Ho riclassificato i business plan delle società, voce per voce. Ho disposto in quattro colonne, una per ogni società concorrente, costi e ricavi. Ed è risaltata subito la differenza enorme tra Pelligra e le altre società. La sera stessa ho spedito un'email all'Assessore dello Sport, Sergio Parisi, con tutti i dati. Il lavoro più importante è stato questo e l'ho voluto chiudere subito visto che dal lunedì cominciava al Comune una settimana di fuoco, senza pausa".

"Il piano pluriennale ha fatto la differenza? Ogni anno che esaminavo si notava la differenza, diventava più marcata. Mi sono concesso un altro giorno per valutare di nuovo tutto [...]. I dati numerici erano tutti a favore di Pelligra". "Le 225 pagine presentate da Scibilia? I dati e i documenti presentati erano corposi. Scibilia ha confermato una profonda degli argomenti da intenditore di calcio".

"I tifosi avevano già scelto Pelligra? Conti alla mano confermo: c'era grande differenza (con le altre manifestazioni ndr) e non c'era bisogno di sollecitazioni. Ha vinto il popolo? Ogni sentimento popolare nasce da meccaniche divine. Cito sempre Battiato per affetto, per l'amicizia che mi ha legato a lui per anni e anni. E perché, in un episodio precedente la sua citazione ha portato bene".

Su eventuali legami col passato: "Allarmismo su possibili presenze di figure che hanno lavorato ai posti di comando del vecchio Catania? Nella vita privata e professionale credo di meritare fiducia: abbiamo detto no al passato, non per opportunità. Il bando era rigorosissimo. I fatti testimoniano la serietà che abbiamo mantenuto tutti".

Passando in maniera più vicina all'aspetto sportivo. Sul Massimino: "Uno stadio di Serie A e può contenere il pubblico della D anche con i lavori. La sistemazione del manto? Il fondo deve essere sistemato, ma sarà l'ultima cosa. Intanto per la stagione che sta per iniziare il Catania giocherà nel manto in erba che è un lusso per la Serie D".

"La squadra potrebbe allenarsi a Nesima ma serve sistemare la zona esterna? Lo faremo ma c'è anche la possibilità di mettere a disposizione la struttura di Zia Lisa".

Ancora sul Massimino: "Se verrà dato in gestione al Gruppo Pelligra? Nessuna preclusione".