Catania, botteghini aperti alle 9 e accesso allo stadio alle 12.30

Potrebbe essere una domenica di pioggia intensa in Sicilia e il match del Massimino previsto per le 14.30 potrebbe giocarsi sotto la pioggia. C'è l'allerta meteo ma finora non si parla di rinvio ne tantomeno il Prefetto di Catania ha emanato una comunicazione in tal senso. Catania-Acireale si giocherà regolarmente e in serata è arrivata la nota del club etneo per i i tifosi che si recheranno allo stadio Angelo Massimino. Catania SSD rende noto che domenica 27 novembre i botteghini dello stadio “Angelo Massimino”, in Piazza Spedini, saranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per la prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara Catania-Acireale, in programma alle ore 14.30. L’accesso allo stadio sarà consentito dalle ore 12.30.