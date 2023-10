Catania: botteghini e documenti necessari per l’accesso al Massimino

Con una nota pubblicata sui propri canali di riferimento, il Catania ha annunciato le modalità di ingresso allo stadio "Angelo Massimino" per la partita di domenica 22 ottobre contro il Taranto di Ezio Capuano. Per il Catania, quella contro i pugliesi sarà una gara determinante per mettere fine al difficile avvio di stagione e ripartire. Di seguito, la nota della società etnea sulle modalità di ingresso e l'apertura dei botteghini.

Catania, il comunicato su botteghini, orario di accesso e documenti necessari

"Domenica 22 ottobre, i botteghini in Piazza Spedini saranno attivi dalle ore 9.30 alle 11.30 per la prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara Catania-Taranto, in programma domani alle ore 16.15, e per la consegna delle card “We Catania”. Catania Football Club ricorda a tutti gli abbonati che, per l’accesso allo stadio, è indispensabile esibire: