Catania, Bouah ha detto sì. I dettagli del contratto e il giorno dell’arrivo

Il Catania ha trovato l'accordo con il terzino Devid Eugene Bouah. Il difensore classe 2001 è svincolato e il club rossazzurro ha un accordo sulla parola. Come anticipato ieri da Itasportpress.it, accordo biennale con opzione di rinnovo per un altro anno. Non c'è ancora la firma che arriverà solo lunedì quando Bouah scuola Roma e ultima stagione a Reggio Calabria in Serie B, si presenterà nel capoluogo etneo per firmare il contratto. Sulla parola dunque è tutto ok ma la società va cauta visto che senza nero su bianco le sorprese possono sempre essere dietro l'angolo. Probabile che l'esterno destro prenda il posto di Rapisarda nella lista dei 24 visto che il laterale catanese potrebbe ritornare in campo a metà novembre. Lista dei 24 non è definitiva e può subire variazioni pertanto poi Rapisarda potrebbe rientrare. Potrebbe anche non far parte della lista l'attaccante Popovic che oggi tra l'altro si è fatto male in allenamento. Da valutare i tempi di recupero.